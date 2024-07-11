Иногда на одну цель может охотиться от шести до десяти FPV-дронов оккупантов.

Украинские воины сдерживают наступление на Часов Яр превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V". Об этом сообщила 24 Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

В сообщении сказано, что линия фронта проходит по каналу Северский Донец - Донбасс.

"После полного разрушения микрорайона "Канал" и ухода Сил обороны из него, линия боевого столкновения стала по каналу Северский Донец-Донбасс, который является искусственной бетонной преградой для врага и помогает вести оборону с более выгодных позиций", - отмечают в бригаде.

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В сообщении сказано, что россияне массированно применяют дроны-камикадзе, иногда на одну цель могут охотиться от шести до десяти FPV-дронов захватчиков.

Также российские оккупанты обстреливают город всеми возможными видами вооружения, бьют управляемыми авиабомбами и другими авиационными средствами поражения.

Война в Украине - ситуация в Часовом Яру

Российские оккупанты продолжают разрушать Часов Яр, обстреливая КАБами, ствольной артиллерией и системами ТОС.

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак отмечал, что продолжаются стрелковые бои, артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Враг продолжает разрушать населенный пункт. По его словам, самыми разрушительными являются системы ТОС (вражеские огнеметные системы), которые ночью прилетают и фактически складывают дома.

Он отмечал, что перед тем, как Силы обороны оставляли разрушенный район города "Канал", то пытались снять, как это все происходит, чтобы показать зрителям и всему обществу, почему так важно отойти оттуда. По его словам, держать там территории было сложно, потому что враг планово разрушал все - и дома, и позиции - перемешивал с землей.

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