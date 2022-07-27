Так же Григорий Галаган рассказал об успокаивающем действии взорванных мостов и уникальности текущей фазы войны с РФ.

Полномасштабная война Украины против России длится уже 5 месяцев. Уникальность нынешней фазы противостояния заключается в том, что ВСУ обороняются почти на 270 градусов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил экс-командующий ССО генерал-майор Григорий Галаган.

Он подчеркнул, что на конец июля 2022 более 2 тысяч километров – куда ни кинься, либо враг, либо тот, кто врага поддерживает.

"Силы специальных операций находятся сейчас везде: курируют движение сопротивления, проводят информационно-психологические операции. Ну и без боевой работы тоже никак – ее мы называем "кинетическими действиями"", – рассказал экс-командующий ССО.

Под "кинетической" работой Галаган имеет в виду подрывы мостов.

"После каждых взорванных на оккупированных территориях пути или моста я лучше засыпаю", – признался он.

Что касается ИПСО (информационно-психологических операций – ред.), то их воины ССО проводят на многих уровнях: когда противник сдается в плен целыми подразделениями, когда русские матери митингуют, отказываясь посылать сыновей на войну - это успех, говорит Галаган.

"Здесь дело даже не в операциях информационных или психологических. Иногда достаточно просто донести правду тем, кто лишен доступа к другой информации, кроме лжи и пропаганды, которые льются с экранов российских телевизоров. Наша задача – сломать врага любым способом. Сломаем – победим", - утверждает Галаган.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил Виктора Хоренко.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Хоренко на должность рекомендовал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним, Григория Галагана назначили командующим ССО украинской армии 25 августа 2020 года.

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