Недавние атаки по Крымскому мосту нарушают линии снабжения российских оккупационных войск.

В ГУР заявили, что Украина имеет средства поражения логистических путей оккупантов, в том числе и Крымского моста. Как отметил в интервью телеканалу "Мы - Украина" представитель ГУР Вадим Скибицкий, повреждение Крымского моста - это существенный удар по России.

Скибицкий напомнил, что Россия осуществляет через Крымский мост обеспечение южной группировки оккупантов, в том числе дислоцированных в Херсонской и Запорожской областях.

"(Крымский мост) - это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - цитирует Скибицкого пресс-служба разведки в Telegram.

Видео дня

Недавнее поражение Крымского моста нарушает линии снабжения российских оккупационных войск.

"Мост - это сложное сооружение, но возможность наносить (по нему) удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть", - отметил представитель ГУР.

Взрывы на Крымском мосту и деоккупация Крыма - главное

17 июля 2023 г. на Крымском мосту прогремели новые взрывы. В результате взрывов был разрушен один из пролетов автодорожного полотна. Кроме того, существенные повреждения получила опора под ним.

Оккупанты перекрывали мост, чем спровоцировали многочасовые пробки со стороны Краснодарского края.

Украина не подтверждала ударов по мосту, но в своих заявлениях неоднократно констатировала, что это - незаконная конструкция России, которая еще и является важным военным объектом, потому что отвечает за логистическое обеспечение группировок захватчиков на материковом юге Украины.

Это не первые взрывы на Крымском мосту. Ранее логистический путь россиян подхватил "хлопок" в октябре 2022 года - когда ВСУ готовились к освобождению Херсонской области. Тогда утверждали, что взрывчатку на мост провез грузовик с гражданином России за рулем. Устраняли последствия разрушений оккупанты много месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: