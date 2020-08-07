Зеленский очертил пути достижения мира на Донбассе

Президент рассказал, что достижение мира на Донбассе является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путями достижения мира на Донбассе являются переговоры в рамках «нормандского» и «минского» форматов и постоянное и настойчивое укрепление Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил.

«Президент подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках «нормандского» и «минского» форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил», - говорится в сообщении ОП.

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Зеленский отметил, что украинская власть не устанет стремиться к миру и возвращению наших людей и территорий, ведь этого хочет весь украинский народ.

Глава государства рассказал, что достижение мира на Донбассе является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца.

Представитель Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения Андрей Ординович подтвердил, что, несмотря на отдельные провокации со стороны боевиков за время перемирия, настроение у украинских военных - положительное и боевое. Они готовы и дальше выполнять задачи, которые поставит военно-политическое руководство государства.

«Общаясь с ними, я бы сказал так: все настроены на то, чтобы защитить государство и получить мир как можно скорее», - отметил он.

Отдельно Зеленский посетил прифронтовую Марьинку Донецкой области и пообщался с ее жителями. Они рассказали, что при отсутствии боевых действий город постепенно оживает: возвращаются люди с детьми, многие местные жители начинают ремонтировать жилье. При этом люди пожаловались на отсутствие газо- и водоснабжения.

Председатель Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко пообещал, что с наступлением мира в городе появится возможность безопасно начать строительные работы для решения этой проблемы. Он уточнил, что при таких условиях газ и вода могут появиться в течение полугода.

Дополнительно президент обратился к руководству региона и города с просьбой как можно скорее начать восстановление инфраструктуры Марьинки, в частности дорог.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В первые сутки перемирие на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков, российские наемники совершают провокационные выстрелы почти каждый день.

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