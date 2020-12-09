Президент Владимир Зеленский заявляет о готовности украинской стороны к новому этапу разведения войск и разминированию новых участков.
Об этом говорится в его заявлении по случаю годовщины саммита "Нормандской четверки" в Париже, обнародованном на сайте главы государства.
Он считает, что на прямых переговорах лидеров государств - участников нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе.
"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - отметил Зеленский.
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Президент также заявил, что "Украина готова к новому этапу разведения войск и разминированию новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц".
По его словам, несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом продолжается с 27 июля 2020 года, и благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских.
Кроме того, добавил глава государства, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) с центрами предоставления административных услуг. По словам Зеленского, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.
"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.
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