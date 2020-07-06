Экс-начальник Генштаба рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска

Украинские военные не смогли перекрыть боевикам пути отхода из Славянска, рассказал Виктор Муженко.

Силы АТО на момент бегства боевиков (5 июля 2014 года) не смогли перекрыть все пути отступления из Славянска.

Об этом экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал в комментарии "Донбасс.Реалии".

"Действительно была информация, что в ночь с 4 на 5 в районе улицы Аэродромной (Славянск - ред.) формируется некая группировка. Какое-то количество людей. Что за люди, какая там техника была - неизвестно. Ну, и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезный урон местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 часов ночи и мы практически всю ночь там проводили огневое беспокойства. То есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат", - сказал Муженко.

Неконтролируемой, по словам экс-начальника Генштаба, оставалась территория шириной от восьми до 12 километров между трассами со Славянска до Краматорска и Бахмута.

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"У нас не было столько сил и средств. Общая группировка около двух тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже вымотаны, им нужен был некоторый отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики", - отметил Муженко.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировка боевиков, которые захватили Славянск, смогли выйти из окружения. Сперва колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент группировка боевиков оставили эти населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 июля, отметили шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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