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Экс-начальник Генштаба рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска

03:54, 06 июля 2020
Война
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Муженко рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска / фото УНИАН

Об этом экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал в комментарии "Донбасс.Реалии".

"Действительно была информация, что в ночь с 4 на 5 в районе улицы Аэродромной (Славянск - ред.) формируется некая группировка. Какое-то количество людей. Что за люди, какая там техника была - неизвестно. Ну, и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезный урон местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 часов ночи и мы практически всю ночь там проводили огневое беспокойства. То есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат", - сказал Муженко.

Неконтролируемой, по словам экс-начальника Генштаба, оставалась территория шириной от восьми до 12 километров между трассами со Славянска до Краматорска и Бахмута.

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"У нас не было столько сил и средств. Общая группировка около двух тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже вымотаны, им нужен был некоторый отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики", - отметил Муженко.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировка боевиков, которые захватили Славянск, смогли выйти из окружения. Сперва колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент группировка боевиков оставили эти населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 июля, отметили шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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