Ожидается, что Лондон отправит не менее 120 бронемашин.

Британские бронированные машины Husky Tactical Support Vehicle начали поступать в Украину.

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

Ожидается, что Лондон отправит не менее 120 бронемашин, из которых 80 – это боевые бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound. Еще 40 машин от Британии будут адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В конце мая украинские военные впервые показали, как идет освоение переданных Великобританией бронеавтомобилей Wolfhound.

Новые бронемашины HUSKY в рядах ВСУ производятся компанией Navistar Defense, дочерней компании Navistar International, являющейся владельцем марки автомобилей International.

Представленный в 2006 году и разработанный параллельно с гражданским International MXT, MXT-MV значительно модифицирован для использования в военных целях по сравнению со своим гражданским аналогом.

Бронемашина способна транспортироваться военно-транспортной авиацией.

Ранее УНИАН сообщал, что Вооруженные силы Украины получили от Польши легкобронированные машины DZIK и уже активно осваивают их в полевых условиях.

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