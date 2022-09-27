Отмечается, что россияне могут использовать дроны только на той территории, куда они могут доставать.

Российские оккупанты стали чаще использовать иранские дроны. Эти БПЛА могут отлетать от вражеской базы максимум на 2,5 тысяч километров.

Таким образом, россияне могут бить беспилотниками только по южному региону, сказала глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, россияне могут использовать дроны только на той территории, куда они могут доставать.

"Тактико-технические характеристики дают возможность дронам удаления от базы примерно на 2.5 тыс км. Это значит, что под угрозой только южные регионы Украины, по которым они могут направляться с временно оккупированной территории", - отметила Гуменюк.

По ее словам, оружие достаточно новое, наши специалисты изучают всего его характеристики и при попадании в цель, и тогда, когда дроны сбиваются нашими военными.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

Военные подтверждали, что Shahed-136, перекрашенные в русские цвета и переименованы в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки были совершены 23, 25 и 26 сентября.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

Справка УНИАН. Иранские беспилотники относительно малы и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО.

Тем не менее, по словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти БПЛА можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард".

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут предоставить России "мощную противоположность" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

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