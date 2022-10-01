Отмечается, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое преимущество в полномасштабной войне против Украины.

В Министерстве обороны США считают, что иранские дроны-камикадзе, которые российские оккупанты используют в войне против Украины, показали себя на поле боя хуже, чем ожидалось. Они потерпели "многочисленные неудачи".

Об этом заявила заместитель главы Пентагона по вопросам политики Саша Бейкер, передает CNN.

По ее словам, Вашингтон знает о провалах в использовании БПЛА войсками РФ.

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"Мы видели некоторые свидетельства того, что БПЛА, связанные с Ираном, уже понесли многочисленных неудач на поле боя в Украине", – сказала Бейкер.

Она подчеркнула, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое преимущество в полномасштабной войне против Украины.

"Идея того, что они станут каким – то технологическим скачком вперед, честно говоря, просто не имеет подтверждения", - подчеркнула представительница Пентагона.

Иранские беспилотники в Украине

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время россияне ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

В частности, ночью сегодня, 30 сентября, враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе, два из них сбиты на подлете к Одессе.

Военный эксперт, полковник Петр Черник считает, что иранские дроны-камикадзе, которые массово начали использовать русские, не способны переломить ход войны.

Начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что подразделения ПВО сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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