Эксперт Петр Черник выразил мнение, что российские войска имеют ограниченное количество иранских беспилотников.

Иранские дроны-камикадзе, которые массово начали использовать россяине, не способны переломить ход войны.

Об этом военный эксперт, полковник Петр Черник заявил в эфиреинформационного телемарафона.

"Это оружие, которое может наносить и, к сожалению, наносит нам некоторые поражения. Но, на мой взгляд, оно никоим образом не переломит ход этой войны. Не имею ни малейшего сомнения, что через неделю-другую наши силы ПВО отработают качественные алгоритмы, как их перехватывать. Единственный болезненный момент, что на них придется тратить и так довольно небольшой боезапас наших ракет, которые предназначены для сбития больших целей, а теперь будут вынуждены перенацеливаться на эти малые цели", - сказал он.

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При этом Черник высказал мнение, что российские войска имеют ограниченное количество иранских беспилотников.

"Думаю, что несколько сотен единиц у них может быть. Не думаю, что речь идет о тысячах", - сказал он.

Иранские дроны в войне против Украины: что известно

Летом СМИ писали, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября в Украине впервые было сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Этот аппарат сбили на юге Украины.

В последнее время оккупанты атакуют Одесскую область дронами-камикадзе. Атаки были совершены 23, 25 и 26 сентября.

Кроме того, сегодня, 27 сентября, силы ПВО сбили над Николаевской областью три иранские беспилотника-камикадзе.

23 сентября МИД по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.