Нардеп отметил, что вопрос мобилизации должен рассматриваться не абстрактно, а с учетом ситуации в войсках, их потребностей и планов.

Вопрос мобилизации должен рассматриваться в привязке к ситуации в украинском войске. Однако сейчас он засекречен, что затрудняет рассмотрение законопроекта, заявил народный депутат первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В том числе, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Нардеп отметил, что вопрос мобилизации должен рассматриваться не абстрактно, а с учетом ситуации в войсках, их потребностей и планов.

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"Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект", – сказал Осадчук.

Согласно действующему законодательству, военными вопросами должны управлять военные. Сейчас этим занимается Верховная Рада Украины. Однако, по словам нардепа, "для того, чтобы принимать любое решение по важному вопросу, надо иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит".

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Депутат Михаил Цымбалюк считает, что действующие нардепы должны подлежать мобилизации. По его словам, мобилизовать можно около 100 парламентариев из Верховной Рады.

Тем временем в Министерстве обороны рассказали, когда новая редакция законопроекта о мобилизации может оказаться в Совете. Заместитель министра Наталья Калмыкова говорит, что это может произойти в течение нескольких недель. По ее словам, документ должен пройти определенный путь согласования правительства.

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