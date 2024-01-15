Он должен пройти определенный путь согласования в правительстве.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отмечает, что новая редакция законопроекта о мобилизации может окажется в парламенте в течение нескольких недель. "Она окажется в кратчайшие сроки. Она должна пройти определенный путь согласования в правительстве", - сказала Калмыкова в эфире телемарафона.

На уточнение, о каких именно сроках идет речь-дни или недели, заместитель министра отметила: "Мы бы хотели, чтобы это были дни. Но мы понимаем, что это будут, скорее всего, несколько недель".

Чиновник также отметила, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают страну на передовой уже почти два года. Кроме того, на вопрос о ключевых изменениях в новой редакции Калмыкова, в частности отметила, что "главная идея этого законопроекта неизменна: мы должны предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года, а то и раньше".

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"Для этого нам надо установить не только нормы, которые предоставят возможность проводить увольнения людей, но и решить вопрос замены людей на фронте. И главное при этом - усилить направление подготовки. Поэтому кардинально по своей идее законопроект не меняется. Меняются подходы к отдельным категориям граждан", - рассказала заместитель министра.

Также на вопрос, когда законопроект может быть принят и начать реализовываться, и будет ли это еще в этом году, она сказала: "Конечно, это в этом году. Это вопрос недель - имеется в виду не вынесение в Верховную Раду, недель, возможно, месяц и немножко - для начала уже реализации".

Новые правила мобилизации: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины отозвал законопроект о мобилизации, поданный в парламент в конце декабря.

По мнению адвоката Романа Ухова, этот документ не решал имеющиеся проблемы, а наоборот - привел бы к сокращению поступлений в государственный бюджет и подорвал доверие к институтам власти.

В то же время спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что Украина должна мобилизовать больше солдат, поскольку оккупанты существенно увеличили численность своих войск.

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