Руководитель ОП поблагодарил страны за эти решения.

Соединенные Штаты Америки, Канада и Великобритания пообещали предоставить Украине больше артиллерийских вооружений.

Об этом в Telegram сообщил руководитель офиса президент Андрей Ермак.

"США, Канада и Великобритания пообещали нам больше артиллерийских вооружений", - отметил он, поблагодарив страны за эти решения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: "Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим". Решение приняли, потому что война с Россией переходит в новую фазу

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - цитирует британского политика Reuters.

Ранее сообщалось, что Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь.