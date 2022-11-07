Лидер "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили считает, что Россию нужно признать страной-террористкой.

Бойцы "Грузинского легиона", которые воюют на стороне Украины против РФ, считают борьбу Украины своей и имеют с нами общую цель.

Глава "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, что его люди – не наемники, потому что находятся здесь уже восемь лет и долгое время у них не было зарплаты, пишет издание Sky News.

"Некоторые солдаты сейчас на контракте, как украинские солдаты, и их немного. Дело не в зарплате, а в идее быть свободным. Цивилизованные люди это поймут", – утверждает воин.

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Мамулашвили также подчеркнул, что Россию нужно признать страной-террористкой.

"Когда один человек привязывает к себе бомбу в торговом центре, его называют террористом. Но когда вся страна целыми днями убивает мирных жителей, почему мы не можем назвать их террористами? Россия - террористическое государство, оно убивает мирных жителей в центре Европы, и мы должны иметь достаточно смелости, чтобы сказать это", – заявил он.

Другой боец "Легиона" по имени Гиорги убежден, что "это одна и та же борьба для нас, враг один и тот же в Грузии и в Украине".

"Человеку убивать нелегко, но россияне – не люди", – сказал грузинский доброволец.

"Грузинский легион" в войне против России: что известно

"Грузинский легион" - одно из иностранных добровольческих войск, что стало на защиту Украины в войне с Российской Федерацией. Сейчас его главная задача - уничтожением командных центров и российской логистики.

В Грузинский национальный легион входят не только грузины. Также среди добровольцев есть много британцев, американцев. Всего в Легионе есть представители 32 стран.

Грузинский легион ВСУ уничтожил вражескую бронетехнику с расстояния 5 км.