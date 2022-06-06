РФ использует ракеты советского образца.

Россия начала использовать для ударов по Украине "доисторические" ракеты советского образца, более высокоточные из них оставив для обстрелов Киева.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ТСН.

По его словам, недавнюю атаку на Киев войска РФ совершили именно с акватории Каспийского моря ракетами Х-55 или Х-101 из стратегических бомбардировщиков ТУ-95.

"Видите, для Киева еще приберегли высокоточные ракеты. Хотя все эти ракеты, это все старые советские ракеты. Не современные. Там модернизирована только Х-555. Насколько я понимаю, она уже не встречается в сводках разведки об обстрелах нашей территории. То есть Россия действительно использует ракеты советского образца. По Киеву – более точные, а по остальным территориям – уже, что придется", – отметил Жданов.

Как отметил эксперт, стратегические бомбардировщики базируются в городе Энгельс возле Саратова. Они выходят в акваторию Каспийского моря и оттуда уже наносят удары. Дальность действия ракет – 2-2,5 тысяч километров.

Ракетный удар России по Киеву 5 июня

5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован.

По предварительным данным, российские военные осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Над Обуховским районом Киевской области была сбита одна вражеская ракета.

Также сообщалось, что еще одна российская ракета "Калибр" пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

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