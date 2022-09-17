Оккупанты нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершив более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районе 5 населенных пунктов.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", - говорится в сводке.

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Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает украинские позиции вдоль линии соприкосновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

В частности, российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"За текущие сутки враг нанес 4 ракетные и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", - сказано в сводке.

В связи с этими вражескими обстрелами пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии. В частности, на Северском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области, Хлебороб и Кондратовка Сумской области, а на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудиевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка.

Также, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы оккупантов в районе населенных пунктов Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Веселое и Григоровка.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении под обстрелами оказались: Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка, а на Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

Кроме того, на Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник осуществлял обстрелы по линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них - Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Чаривное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

Ранее УНИАН уже сообщал, что авиация Украины "устроила жару" в 10 районах сосредоточения оккупантов.

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