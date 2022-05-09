В районе ответственности ОТГ "Восток" российские захватчики сегодня атаковали 8 раз.

В понедельник, 9 мая, украинские военные из группировки "Восток" уничтожили до 250 российских оккупантов и много вражеской техники.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 9 мая, в районе ответственности ОТГ "Восток" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено личного состава до 250 человек", - говорится в сообщении.

Также ликвидировано: 13 вражеских танков, 1 БТР, 10 БМП, 1 САУ, 2 миномета, 1 БПЛА и 6 АТТ (артиллерийские тягачи).

Ранее сообщалось, что в РФ убитых военных записывают как пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсацию.

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