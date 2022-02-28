В ВМС заявили, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыла" своих подчиненных.

Украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", - сказано в сообщении.

В ВМС заявили, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыла", "похоронила" своих подчиненных.

"При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из — за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова", - сказано в сообщении.

В ВМС добавили, что оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью сокрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными, а постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

Бой за остров Змеиный

24 февраля власти сообщили, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего погибло 13 пограничников. К острову подошло два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые были размещены на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й".

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