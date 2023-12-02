Также в Берлине рассказали, что планируют передать в ближайшем будущем.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает партию боеприпасов и дополнительную военную технику. Список поставленного опубликовала пресс-служба правительства Германии.

Так, за последнее время Германия передала Украине:

3 840 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

250 комплектов оборудования со взрывчаткой (назначение не уточняется);

2 автомобиля для пограничной службы;

одну мобильную антенно-мачтовую систему;

25 лазерных дальномеров;

5 систем обнаружения дронов;

4 тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;

8 грузовиков Zetros;

3 неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.

Также немецкое правительство заявило о планах будущих поставок, куда должны войти:

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229,8 тысяч снарядов калибра 155 мм;

250 комплектов оборудования со взрывчаткой;

750 лазерных дальномеров;

435 снайперских винтовок HLR 338 с патронами к ним.

Сроки этих поставок в целях секретности не раскрываются.

Военная помощь Германии Украине – последние новости

Как писал УНИАН, в Германии уже вторая группа украинских военных закончила обучение на зенитно-ракетном комплексе Patriot. В учениях на одной из баз Военно-воздушных сил в Германии приняли участие 70 украинских солдат и офицеров. Весь курс длился более шести недель.

В конце ноября стало известно, что Германия выделила еще 11,5 млн евро на помощь Украине. Деньги пойдут через трастовый фонд НАТО, который финансирует проекты нелетальной военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины.

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