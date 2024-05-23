В ГУР не назвали количество бункеров главаря россиян.

У российского диктатора Владимира Путина не один бункер, поэтому он получил соответствующее прозвище.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Бункеры Путина. Да, информация об этом известна и постоянно обновляется", - отметил он. При этом отказался назвать количество бункеров, которыми пользуется российский диктатор.

"Не будем сейчас раскрывать (речь идет о количестве, - УНИАН"). Но понятно, что один из позывных российского диктатора - это "Бункерный". То есть он любит это дело, как граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях", - сказал Юсов.

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Отвечая на вопрос, впускает ли он в эти бункеры своих двойников, представитель ГУР отметил, что этого не происходит. "Нет, своих двойников он выпускает на другие задания, где не так безопасно", - сообщил Юсов.

В центре внимания Владимир Путин - новости, которые достойны внимания

Как сообщал УНИАН, в 2023 году издание The Business Insider опубликовало информацию о бункере Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае. Это комплекс площадью 190 000 квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенный на скале с видом на Черное море.

В материале издания отмечалось, что, несмотря на всю эту царскую роскошь и замковую оборону, строители дворца, похоже, пренебрегли одной важной деталью. Они не смогли скрыть планы, показывающие два сложных тоннеля, проходящих под дворцовым комплексом - планы, за которые любой компетентный аппарат государственной безопасности будет бороться изо всех сил. Они были размещены в открытом доступе в рунете. Metro Style - российский подрядчик, который сейчас не существует, разместил схемы на своем веб-сайте в начале 2010-х. Их можно было просматривать онлайн еще в 2016 году.

Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных тоннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. Архитектурные планы показывают, что туннели в толстом бетоне обеспечены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяженными кабелями, чтобы поддерживать VIP-жителей в течение нескольких дней или недель.

Журналисты также предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку. На рисунках, в частности, видны шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую, предположительно, могут использовать для доставки припасов.

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