Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским террористам и отметил, что единственным финалом для них станет поражение и справедливое наказание за все преступления в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху", - подчеркнул Зеленский.
"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", - заявил президент.
Война в Украине: ситуация в Николаеве
Как сообщал УНИАН, около полуночи российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате чего погибла женщина.
Также в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.
Кроме того, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
В медицинском учреждении взрывной волной и осколками выбило OSB-плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.