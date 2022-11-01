Около полуночи российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате чего погибла женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским террористам и отметил, что единственным финалом для них станет поражение и справедливое наказание за все преступления в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху", - подчеркнул Зеленский.

"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", - заявил президент.

Война в Украине: ситуация в Николаеве

Как сообщал УНИАН, около полуночи российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате чего погибла женщина.

Также в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

Кроме того, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.

В медицинском учреждении взрывной волной и осколками выбило OSB-плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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