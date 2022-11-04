Отмечается, что Мариуполь сейчас окончательно превращен в военный логистический хаб.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе зафиксировали движение вражеской военной техники в сторону Мангуша, в близлежащие села прибыло большое количество мобилизованных россиян.

Как написал в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, в городе заметили 14 тентованных КамАЗов на выезд.

"Мариуполь. 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - написал Андрющенко.

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Также по его словам, в села Камышеватое и Демьяновка Мариупольского района прибыло большое количество военных, их расселяют по школам, садикам и частным домам при содействии коллаборантов.

"Из разговоров - это мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - отметил Андрющенко.

Мариуполь сейчас окончательно превращен в военный логистический хаб, подчеркнул Андрющенко. Однако это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника.

Война в Украине: ситуация в Мариуполе

Как писал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

После объявления "частичной" мобилизации в РФ жителей Мариуполя тоже хотят призывать в армию. Движение сопротивления получило доступ к документам оккупантов, где сказано о необходимости сформировать списки мариупольцев, которых отправят во вражеское войско. Известно, что российские оккупанты намерены мобилизовать до 10 тысяч человек в Мариупольском районе.

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