"Азовец" подчеркнул, что в РФ действительно есть профессионалы, которые гибнут из-за глупости своего командования.

ЧВК "Вагнер" называют одним из сильнейших подразделений армии Российской Федерации. Однако, украинский военный Богдан Кротевич, позывной "Тавр" – начальник штаба, первый заместитель командира полка специального назначения "Азов", который держал оборону Мариуполя и был в окружении на Азовстали, а потом вернулся из российского плена, заявил, что это не так.

Так, в программе "Антиподы" на Youtube он отметил, что во время боев за Мариуполь они сталкивались с военными наемниками РФ. Однако он не считает их самыми профессиональными подразделениями России.

"Я считаю самым профессиональным подразделением Российской Федерации Главное разведывательное управление РФ (ГРУ). Там действительно есть профессионалы, которые гибнут из-за глупости своего командования. То есть там рьяные военнослужащие, они делали некоторые военные операции достаточно достойно. Сама идея операции была тупой, но исполнение - неплохое. То есть на тактическом уровне они профессионалы", - отметил Кротевич.

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Что касается "Вагнера", то по словам Кротевича, это не профессиональная армия.

"Сейчас их просто много! Туда забросили всех зэков. У них есть мотивация: если они не пойдут в атаку, то их убьют дома (в РФ - ред.). Это стандартная НКВДэшная тема Советского Союза", - отметил "азовец".

Но, как он подчеркнул, надо понимать, как работают все ЧВК. Это могут быть гражданские люди, которые когда-то служили в армии и у них есть определенный опыт, и они могут подписывать контракты с ЧВК. А есть профессиональные военные, те же бывшие ГРУшники, которые ушли в отставку, и они в составе ЧВК зарабатывают большие средства.

"Ведь ЧВК - это всегда большие деньги. У нас нет в Украине ЧВК. Я никогда не воевал рядом со смежной частной военной компанией. Я не понимаю, как это происходит в боевых действиях во взаимодействии с ЧВК. Например, я командир бригады и мне добавляют батальон ЧВК, где есть условно комбат (это где-то 300 плюс/минус военных)... Смежные подразделения - это всегда проблема. А ЧВК - это половина гражданских, половина бывших военных. Они точно не прошли нормальное слаживание. Я считаю, что самый опасный враг - это слаженное воинское подразделение. ЧВК - это толпа, которая, как подразделение, не является серьезным врагом. Но их много, как вот под Бахмутом - это масса зэков, которые мрут там пачками, но в них этих пачек очень много", - пояснил Кротевич.

Война в Украине: ЧВК "Вагнер"

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК"Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В начале декабря НГУ рассказывали, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии.

По данным британской разведки, РФ, вероятно, на протяжении последних двух недель перебрасывала на Донбасс серьезно ослаблены подразделения Воздушно-десантных войск, которые в сентябре и октябре принимали участие в содержании захваченной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что профессиональный "костяк" Вооруженных сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях истреблен, идут мобилизованные кадры.

Ранее офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказывал, что возле Бахмута все завалено трупами противника. Он также прогнозировал, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей.

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