Россия при выходе из Херсона сохранила свою группировку, допустив минимальные потери, заявил военный эксперт Олег Жданов. Он также утверждает, что Херсон был освобожден не военным, а политическим путем.
Как он рассказал в своем YouTube-канале, ссылаясь на данные британской разведки, РФ вывела за три недели, с 22 октября по 10 ноября, все необходимые войска с минимальными потерями личного состава.
"Я уже сказал, какие преференции получила за это Российская Федерация. Что это было? Очень трудно сказать. Но с точки зрения военной здесь военного практически ничего нет. Здесь исключительно политическое решение этого вопроса", - уверен Жданов.
При этом военный эксперт говорит, что ему неизвестно, кто и на каком уровне решал этот вопрос. "Это мы узнаем с вами намного позже, возможно, после окончания войны. А может быть, и не узнаем никогда", - отметил он.
Жданов говорит, что здесь два варианта: либо искать ответ на этот вопрос, либо просто воспринимать все, как есть.
"Событие было неординарное и невоенное, это мое личное мнение. Это было политическое событие, политический шаг, политический жест... Никаких боев, никакого сражения за Херсон не произошло", - говорит эксперт об уходе российской армии из города и правобережья Херсонской области.
Ситуация в Херсонской области
9 ноября в Минобороны РФ заявили, что путинские военные покидают Херсон и правобережье области. Украинские власти восприняли эту информацию с осторожностью.
А уже 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон. Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что город снова под украинским флагом.
По состоянию на 12 ноября, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.
С начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов.