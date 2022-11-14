Военный эксперт отметил, что за город не было никаких боев.

Россия при выходе из Херсона сохранила свою группировку, допустив минимальные потери, заявил военный эксперт Олег Жданов. Он также утверждает, что Херсон был освобожден не военным, а политическим путем.

Как он рассказал в своем YouTube-канале, ссылаясь на данные британской разведки, РФ вывела за три недели, с 22 октября по 10 ноября, все необходимые войска с минимальными потерями личного состава.

"Я уже сказал, какие преференции получила за это Российская Федерация. Что это было? Очень трудно сказать. Но с точки зрения военной здесь военного практически ничего нет. Здесь исключительно политическое решение этого вопроса", - уверен Жданов.

При этом военный эксперт говорит, что ему неизвестно, кто и на каком уровне решал этот вопрос. "Это мы узнаем с вами намного позже, возможно, после окончания войны. А может быть, и не узнаем никогда", - отметил он.

Жданов говорит, что здесь два варианта: либо искать ответ на этот вопрос, либо просто воспринимать все, как есть.

"Событие было неординарное и невоенное, это мое личное мнение. Это было политическое событие, политический шаг, политический жест... Никаких боев, никакого сражения за Херсон не произошло", - говорит эксперт об уходе российской армии из города и правобережья Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября в Минобороны РФ заявили, что путинские военные покидают Херсон и правобережье области. Украинские власти восприняли эту информацию с осторожностью.

А уже 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон. Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что город снова под украинским флагом.

По состоянию на 12 ноября, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

С начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов.

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