Сейчас украинские военные очень эффективно используют все вооружение, которое передали страны-партнеры.

Украине нужно значительно больше разнообразных систем ПВО. Сейчас же украинские Вооруженные Силы на полную и очень эффективно используют все вооружение, которое получили от стран-партнеров.

Об этом заявил командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев, говорится в сообщении отдела связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины в Facebook.

"Нам хотелось бы иметь больше средств противовоздушной обороны. Но, исходя из имеющегося ресурса, система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется. Мы потихоньку получаем необходимые нам средства поражения воздушных целей. Это очень кропотливая работа, которая должна принести желаемый нам результат", - заверил Наев.

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Война в Украине: система ПВО

Учитывая постоянные массовые ракетные удары России по Украине западные партнеры сосредоточились на поставках нам дополнительных систем ПВО. Сейчас на вооружении у ВСУ есть передовые NASAMS и Iris-T. 30 ноября США заявили о намерениях профинансировать производство новых установок NASAMS.

Также на днях Украина начала переговоры с Германией о передаче систем ПВО Patriot. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, лучший способ защитить Польшу и другие страны НАТО разместить указанную технику в западных регионах нашего государства.

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