Россиянам не хватает людей, чтобы заполнить возведенные линии обороны, считает Притула.

Военный эксперт Михаил Притула назвал главную проблему российских линий обороны на передовой в Украине. Они не являются функциональными, поскольку там нет достаточного количества личного состава оккупантов.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", оккупанты обустроили немало линий обороны на фронте, однако для их адекватного функционирования их необходимо наполнить по меньшей мере 400 тысячами военных.

"Там такого количества войск нет. Там много "зубов дракона", траншеи, но они должным образом не заполнены личным составом. Это большая проблема для россиян. Они построили линии обороны, но личного состава туда не нагнали", – отметил Притула.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские оккупанты посвятили большую часть времени именно строительству первой линии обороны на юге. Зато второй и третьей уделили меньше времени, так что они построены не так хорошо.

По словам Тарнавского, для преодоления первой линии обороны оккупантов на юге ВСУ пришлось долго разминировать территории. Делали это исключительно в ночное время и пехотой. Он подчеркнул, что сейчас украинские военные находятся между первой и второй линиями обороны противника.

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