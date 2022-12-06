Кроме того, такие ракетные атаки только усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации.

Массированные ракетные атаки усиливают сопротивление украинской нации и желание партнеров предоставлять Украине оружие.

Как сказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, так называемые гуманитарные обстрелы – это тактика новоназначенного руководства этой спецоперации со стороны РФ.

"Они не понимают одного - что такие ракетные атаки только усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, они усиливают желание наших партнеров нас поддерживать", - сказал он.

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Резников отметил, что после массированного обстрела партнеры значительно быстрее дают оружие для защиты украинского неба. В то же время, для россиян такая тактика является провальной.

"Моментально партнеры начали говорить о резком уровне поддержки именно наших ПВО... поэтому эти идиоты (россияне – УНИАН) делают вещи, которые никогда их не приведут к победе. Они нас с вами приведут к победе", - добавил он.

Война в Украине: ракетные удары РФ

Как сообщал УНИАН, 5 декабря РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что произошли попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что во всех областях Украины после ракетной атаки введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Воздушные силы ВСУ отбивают российские ракетные удары сейчас в основном с помощью тех комплексов ПВО, которые были у них на вооружении до полномасштабного вторжения РФ.

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