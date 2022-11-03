Силы обороны Украины в течение недели "приземлили" 9 вражеских вертолетов.

В войне в Украине Россия потеряла вдвое больше самолетов, чем СССР за время войны в Афганистане.

СССР потерял более 100 самолетов, как сообщил корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"В целом за время полномасштабной агрессии со стороны России защитниками Украины уничтожено вдвое больше самолетов РФ, чем было утрачено Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - сказал Громов.

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Также он рассказал, что с 27 октября противник выпустил 68 ракета и применил 30 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136, из которых две трети ракет и 40% БПЛА были сбиты украинскими ПВО. 31 октября с помощью антидронового ружья был осуществлен перехват и принудительная посадка БПЛА "Орлан-10".

По его словам, Силы обороны в течение недели "заземлили" 4 самолета и 9 вертолетов оккупантов. Из-за того, что российские пилоты боятся залетать в зону действия украинской ПВО, количество сбитых летательных аппаратов противника сравнительно небольшая.

Потери России в Украине – важнейшие новости

Генштаб ВСУ 3 ноября сообщил, что за сутки наши воины на Донбассе отразили атаки противников возле 12 населенных пунктов.

Украинская авиация за это же время нанесла по врагу более 20 ударов. Под удары попали районы сосредоточения вражеской военной техники и вооружения и позиция средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ликвидированы еще 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по состоянию на 3 ноября в нашем государстве ликвидировали примерно 74 тысячи противников, и, в частности, 1 442 вражеских беспилотников, 198 средств ПВО и 277 самолетов и 258 вертолетов.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что за 48 дней войны против Украины армия РФ вышла на уровень необратимых потерь выше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Справка УНИАН. Война в Афганистане продолжалась с 1979 года до 1989-го. В СССР утверждали, что советские необратимые потери составляли около 15 тыс. военных.

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