За это предусмотрен запрет на въезд в Украину и/или потеря аккредитации их представительств в Украине.

Въезд представителей СМИ на оккупированные территории Украины из России является незаконным, и за это предусмотрено наказание.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter.

Он предупредил также, что наказанием за такое нарушение может быть лишение аккредитации.

"Нарушители несут ответственность согласно законодательству Украины. Им будет запрещен въезд в Украину и/или лишение аккредитации их представительства в Украине", - отмечает он.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Главное управление разведки Министерства обороны отметило, что Россия готовит так называемый пресс-тур для иностранных СМИ на временно оккупированные украинские территории.

"Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ", - говорилось в сообщении.

По данным украинской разведки, департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит так называемый пресс-тур для иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

"С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые расскажут журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя. Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Денисом Пушилиным", - рассказали в разведке.

Отмечалось, что до участия в "пресс-туре" Министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

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