Сообщается, что их обучают "вагнеровцы".

В Беларуси инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" готовят спецназовцев для проведения диверсий на территории Украины.

Об этом пишет Центр национального сопротивления со ссылкой на беларуское подполье. "Восьмая подготовка наемников для войны в Украине завершилась в Беларуси. Здесь прошел боевое слаживание отряд спецназначения "Гранит", - говорится в сообщении.

По их данным, главной задачей вновь созданных отрядов будет диверсионная работа на территории Украины. "Вагнеровцы" обучают их инженерной и огнестрельной подготовке и тактической медицине.

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Отмечается, что основным вооружением таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова.

Белорусский отряд "Гранит": что это

В январе этого года Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о формировании очередного отряда спецназначения, созданного на базе воинской части 5448.

Заявлялось, что он должен заниматься борьбой с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами, помогать оперативникам при задержаниях и усиливать охрану границы.

В то же время министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что "Гранит" будет работать на территории Минска. "Это подразделение, оно было необходимо, потому что в городских условиях в нашей столице необходимо выполнять специальные задачи", - говорил он.

"Гранит" - десятый отряд спецназа в Беларуси, также известно о "Торнадо", "Рысь", "Беркут", "Шторм", "Тайфун", "Буран", "Циклон", "Смерч" и "Честь".

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