В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве прилетала крылатая ракета россиян.
Об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о год полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.
По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.
"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", — пояснил разведчик.
Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.
"Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", — подытожил Буданов.
Ракетные атаки России
Российская Федерация использует ракеты для атак по гражданской инфраструктуре и домам. Многие эксперты и чиновники прогнозировали, что 24 февраля состоится едва ли не рекордная ракетная атака, однако этого не произошло.
По данным ГУР, в РФ остались небольшие проценты от общего количества запасов ракет. При этом россияне на месяц производят меньше ракет, чем применяют в одном залпе.
В то же время качество ракет также значительно страдает. Российские оккупанты 20 февраля выпустили по Харьковщине 11 зенитных управляемых ракет, но из них только одна долетела до территории Украины.