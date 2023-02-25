По его словам, он не боится таких угроз в своей работе.

В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве прилетала крылатая ракета россиян.

Об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о год полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.

По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

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"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", — пояснил разведчик.

Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.

"Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", — подытожил Буданов.

Ракетные атаки России

Российская Федерация использует ракеты для атак по гражданской инфраструктуре и домам. Многие эксперты и чиновники прогнозировали, что 24 февраля состоится едва ли не рекордная ракетная атака, однако этого не произошло.

По данным ГУР, в РФ остались небольшие проценты от общего количества запасов ракет. При этом россияне на месяц производят меньше ракет, чем применяют в одном залпе.

В то же время качество ракет также значительно страдает. Российские оккупанты 20 февраля выпустили по Харьковщине 11 зенитных управляемых ракет, но из них только одна долетела до территории Украины.

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