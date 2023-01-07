Силы ПВО Украины уничтожают 70-90% целей, однако 100% процентов гарантий не даст ни одна система.

По словам командующего силами обороны Киевщины генерала-лейтенанта Александра Павлюка ни одна система ПВО не дает 100% защиту от вражеских ракет или дронов. Все зависит от массированности самого удара.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос, возможно ли полностью обезопаситься от ракетных обстрелов.

Отмечается, что силы ПВО Украины уничтожают примерно 70-90% целей. Впрочем, враг тоже готовится – меняет траектории и способы поражения, акцентирует Павлюк.

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На наше счастье у них осталось не так много мощностей. Поэтому они просчитывают каждый полет ракеты.

При этом он отметил, что Украина просит у партнеров предоставить более эффективные средства ПВО. Они поступают, но не теми темпами и не в том количестве, которое нужно.

Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают любой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много. Без помощи нам будет тяжело – подытожил Павлюк.

Американская система Patriot будет защищать небо Украины

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов которая первые включает ЗРК Patriot. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставление Украине "патриотов" – это психологический перелом, который снимает еще одно табу на поставки тяжелого оружия для ВСУ.

А уже 5 января Германия присоединилась к инициативе и объявила о передаче Украины еще одной батареи Patriot из своих запасов в первом квартале текущего года. Также упоминается передача около 40 бронетранспортеров Marder.

В Министерстве обороны США планируют начать обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot уже в конце января. Ориентировочно, такое обучение продлится "несколько месяцев".

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