Украинские военные ликвидировали 25 российских оккупантов, а еще 63 - ранили.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что за сутки на Лиманском и Купянском направлении украинские военные ликвидировали 25 российских оккупантов, а еще 63 - ранили.

Как сообщил Череватый в эфире информационного телемарафона, в течение суток на этих направлениях произошло 13 боевых столкновений с врагом.

"За сутки там 13 боестолкновений было. В общем на этом отрезке фронта - Лимано-Купянском ... они (российские формирования - УНИАН) понесли потери и отошли. 25 оккупантов были уничтожены, 63 - получили ранения", - отметил он.

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Также украинские военные уничтожили две боевые машины пехоты, два минометных комплекса, дрон-камикадзе "Ланцет" и три автомобиля россиян.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают осуществлять попытки полного захвата Луганской и Донецкой областей. В частности, на этих участках фронта За прошедшие сутки украинские военные отбили 27 вражеских атак.

По состоянию на утро 30 мая общие боевые потери россиян в полномасштабной войне в Украине составляют около 207 тыс. 440 человек, из которых 410 ликвидированы за прошедшие сутки.

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