Враг 491 раз пытался поразить позиции украинских защитников.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток произошло два боестолкновения. Вооруженным силам Украины удалось уничтожить два полевых склада с боеприпасами врага. Сейчас от Купянска и Лимана до позиций противника от 15 до 30 км.

"491 раз враг пытался поразить всеми калибрами и системами позиции наших войск. Также противник совершил 15 авианалетов", - сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, что в течение суток украинские защитники уничтожили 27 оккупантов и еще 55 - получили ранения.

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"Уничтожено два бронеавтомобиля россиян, пушку, пять автомобилей, два полевых склада с боеприпасами", - добавил Череватый.

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По состоянию на утро 29 мая 2023 года ВСУ ликвидировали 207 030 российских оккупантов. Кроме того, противник потерял 3801 танк, 3435 артиллерийских систем, 10 из которых – за минувших суток.

В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили три средства противовоздушной обороны российских захватчиков, вражеский склад боеприпасов, а также три района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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