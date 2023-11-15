Штурмовые группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".

Российские оккупанты для штурмов используют небольшие группы пехоты, поскольку вооруженные силы Украины уничтожили достаточно много техники оккупантов. Враг надеется, что такая тактика усложнит работу средствам поражения украинским войскам.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона заявил, что российское военное командование готовит новые отряды для штурмов на Таврическом направлении.

По его словам, эти штурмовые группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".

Видео дня

"Это преимущественно мотострелки, но также много новомобилизованных. Также фиксируются завод и подготовка к штурмам отрядов "Шторм Z". Из России враг также пытается перебросить для восполнения потерь какие-то силы, это преимущественно не обученные пока люди, которые не воевали", - сказал Штупун.

Ситуация на Таврическом направлении

Как ранее сообщал УНИАН, на днях на Таврическом направлении ликвидировали 504 российских оккупантов и уничтожили 20 единиц вражеской техники. Недавно на этом участке фронта более десятка российских захватчиков сдались в плен.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: