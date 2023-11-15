На Бахмутском направлении украинские воины отбили 12 атак российских захватчиков.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Авиационные удары получили 19 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской и Николаевской областей.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили восемь атак", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ" Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", - отметили в Генштабе.

Так, безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны Украины отразили 17 атак.

Кроме того, на Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 20 атак.

"На Шахтерском направлении наши защитники отбили две атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области. На Запорожском враг наступательных (штурмовых) действий не вел", - говорится в сообщении.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун выразил мнение, что для российских оккупантов занять Авдеевку очень важно прежде всего из-за "политики".

"Ну, во-первых, это какая-то единственная победа (противника - УНИАН), можно даже сказать, за этот год. И, если, как они думают, все для них получится положительно, то это единственная возможность что-то показать, хоть какую-то победу в зоне боевых действий для российского народа. В настоящее время, к счастью, российская армия на что-то больше не способна. Это даже не что-то такое стратегическое, а чисто политическое", - считает спикер.

Ситуация вдоль линии фронта сложная, но Силы обороны сохраняют контроль над боевым пространством.

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