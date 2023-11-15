Украинские войска 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки, 14 ноября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, наша ПВО уничтожили штурмовик Су-25, 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 17 разведывательных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Бойцы ракетных войск также не остались в стороне - они поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.

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В то же время россияне нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак врага есть погибшие и раненые гражданские. Частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура подверглись разрушениям.

"Авиационным ударам подверглись: Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Спорное, Клещиевка, Архангельское, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав и Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - новости с фронта

По данным ISW, российские оккупанты, вероятно, пытаются восстановить инициативу на поле боя в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на Восточном фронте. Однако пока непонятно, смогут ли они полностью восстановить инициативу, когда ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Противник не оставляет планов атака Купянска и пытается вернуть позиции южнее и севернее Бахмута. Однако на этом направлении враг несет огромные потери.

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