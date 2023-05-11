Оккупанты на юге в панике и распыляют свои усилия по нескольким направлениям.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона рассказала, как на действиях врага сказалось отсутствие понимания куда придется основной удар контрнаступления ВСУ.

"Их паника просматривается и заключается в том, что не знают в каком направлении ожидать максимальной силы удара и распыляют свои усилия. И на Запорожское направление, и на Херсонское", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на Херсонщине ситуация остается достаточно напряженной. "Враг продолжает обстрелы, несмотря на то, что все же чувствует притеснение с нашей стороны. И старается занимать позиции очень осторожно, потому что чувствует себя очень беспокойно в этой полосе, над которой мы постоянно работаем. Очень плотно проводит минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейший суходол. Таким образом они пытаются защититься", - акцентировала Гуменюк.

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Она добавила, что о намерениях оккупантов обустроить рубеж обороны свидетельствует проведение "эвакуации" гражданских жителей. "И эвакуация мирного населения из тех регионов этих направлений, является таким подтверждением, что они там пытаются обустроить тот самый рубеж обороны на который имеют определенные надежды", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация на окурованном юге Украины - детали

Оккупанты "эвакуируют" гражданское население из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

7 мая руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что процессы эвакуации оккупантами местного населения на захваченных территориях Херсонщины продолжаются уже давно. Сначала оккупанты вывозили местных жителей, чтобы занять их дома, а затем, чтобы прикрыться ими в качестве "живого щита". Она отмечала, что недавно начатая эвакуация на оккупированных территориях Запорожья имеет такую же цель - сокрытие за гражданскими.

9 мая сообщалось, что российские захватчики совершают мощные обстрелы прибрежной части Херсонской области, потому что очень напуганы ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Как отмечала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк враг осознает, что форсирование Днепра – это мощная и сложная операция, и все равно опасается контрнаступления ВСУ со всех направлений.

Сегодня, 11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет несколько вариантов проведения контрнаступательных действий. Он акцентировал, что окончательное решение по контрнаступлению будет зависеть от актуальных обстоятельств.