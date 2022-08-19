Ночью военные РФ восемью зенитными ракетами С-300 ударили по Николаеву.

На юге ночью враг нанес по позициям Вооруженных сил Украины авиационные и ракетные удары, обошлось без потерь.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook, комментируя обстановку в операционной зоне по состоянию на 15:00.

По его словам, враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны без существенных изменений в составе и положении.

"В течение ночи тремя авиационными и одним ракетным ударом противник испытывал нашу стойкость. Парами вражеских вертолетов атакованы наши позиции. Без потерь. Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. Результаты их работы доразведываются", - сказал Назаров.

Он добавил, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает маневрировать вдоль крымского побережья. Два ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", находятся наготове.

Как отметил Назаров, это свидетельствует об актуальности ракетной угрозы, высокой вероятности повторения обстрелов Николаевщины, Херсонщины, Никопольщины и Криворожья.

Представитель командования напомнил, что ночью военные РФ восемью зенитными ракетами С-300 ударили по Николаеву, где нанесены разрушения Черноморскому национальному университету, жилым кварталам и промышленной инфраструктуре. Ранены двое гражданских лиц.

Также тяжелой ствольной артиллерией калибра 152 ночью обстрелян Никополь, повреждены несколько частных домов, Ильинку враг обстрелял из 120 мм миномета.

"Сегодня после обеда пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Предварительно, ранены два человека. В городе есть разрушения нескольких зданий. Выведена из строя линия электропередач", - рассказал Назаров.

Напомним, что ночью оккупанты снова нанесли удары по университету в Николаеве.

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