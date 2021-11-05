Создание такой бригады должно помочь качественнее разоблачать объекты противника.

В Вооруженных силах Украины до 2025 года планируется сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

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"У Вооруженных сил Украины до 2025 года предполагается сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду. Это позволит усилить группировки войск подразделениями и средствами артиллерийской разведки, а значит – качественнее обнаруживать объекты противника и использовать все возможности дальнобойных средств поражения. В планах также – создание отдельной бригады ПТРК, которая расширит возможности подразделений там, где есть наибольшие угрозы танковых атак", - говорится в сообщении.

Также сказано, что кроме этого будет начато оснащение подразделений артиллерии 155-миллиметровыми артиллерийскими системами, комплексами автоматизированного управления, модернизированными образцами реактивных систем залпового огня, в том числе с высокоточными снарядами с увеличенной дальностью поражения, самоходными ПТРК и средствами артиллерийской разведки.

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Автор: Виталий Саенко