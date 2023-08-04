Эффективность украинской ПВО в некоторых случаях достигла 100%.

Осенью этого года Российская Федерация может возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что стоит ожидать именно запусков БПЛА, а не ракет.

Он успокоил, что эффективность сбития силами ПВО вражеских ракет и беспилотников в некоторых случаях достигла 100%, хотя эта цифра постоянно разная. По словам Игната, ВСУ пытаются сбивать "Шахеды" с помощью украинского оружия, которое является более дешевым и доступным. Однако лучшим вооружением для ликвидации целей все еще остаются зенитные ракеты.

Игнат предупредил, что в будущем отопительном сезоне украинцам стоит готовиться к более интенсивным ударам по стране беспилотниками.

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"Когда они начали с сентября бить, то у них был большой запас дальнобойных и высокоточных ракет. У них был стратегический запас. Они этот запас использовали осенью и зимой прошлого года... Поэтому, пожалуй, стоит больше ждать атаки дронов, чем ракет. Потому что такого запаса ракет, который был в прошлом году, у них нет", - пояснил спикер.

По его мнению, у РФ нет ограничения по запуску максимального количества дронов одновременно. Так, российские оккупанты могут запустить как один беспилотник, так и 46 одновременно, как это было в новогоднюю ночь с 2022-го на 2023-й год.

Атаки РФ по украинской инфраструктуре

Недавно в офисе президента заявили, что осенью и зимой Россия может повторить свою кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре, потому что это единственный инструмент влияния на украинцев, который остался у агрессора.

Позже об этом предупредил сам глава государства Владимир Зеленский.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что не надо спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

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