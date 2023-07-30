Глава государства подчеркнул, что местным властям по всей стране надо уже сейчас активно работать для максимальной подготовки к зиме.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этой зимой российские захватчики могут продолжить наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске.

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522 день как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам. И это неизбежный естественный и абсолютно справедливый процесс", - подчеркнул Зеленский.

"Но должны быть сознательны, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике. По критическим объектам. Сегодня мы обсудили с громадами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", - подчеркнул президент.

Также глава государства сообщил, что сегодня был обсужден вопрос срочного восстановления, в том числе энергетики и различных систем обеспечения жизни в громадах.

"Одесса и наши южные регионы. Харьков. Регионы Запада нашего государства. Пограничные северные области. Очень важно, чтобы местная власть по всей стране именно сейчас летом и в сентябре была максимально активной во всем, что надо сделать до холодных месяцев года", - сказал Зеленский.

Новые вакетные удары РФ - прогноз

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что очередная ночная российская атака в ночь 13 июля иранскими дронами-камикадзе может указывать на то, что россияне перешли в режим накопления ракет, количество которых существенно уменьшилось. Затем эти накопленные запасы они могут начать использовать для повторных обстрелов энергетической инфраструктуры зимой.

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