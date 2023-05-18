Этой ночью, 18 мая, Российская Федерация вновь осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Особенностью сегодняшнего обстрела стало то, что враг не использовал ни одной баллистической ракеты. В частности, агрессор не запускал и аэробалистические "Кинжалы", как во время предыдущей атаки.
"Особенность этой атаки то, что не было на этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также те, что летели по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился только крылатыми ракетами. Вот таким образом имеем сегодня такой успешный результат", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
На вопрос о продолжении ночных массированных ракетных атак Игнат ответил, что делать прогнозы неблагодарное дело. По его словам, главное в этой ситуации усиление ПВО Украины, поскольку "ожидать от врага различных неприятных "сюрпризов" можно".
Массированная атака РФ по Украине 18 мая
Сегодня утром в Киеве и ряде областей прогремели взрывы. Над столицей силы ПВО сбили все вражеские цели, однако обломки упали в трех районах города, вызвав кое-где пожары.
Этим утром враг снова атаковал Хмельницкую область, попав в объект критической инфраструктуры. В то же время над Одессой сбили большинство ракет, но было попадание в объект промышленности. В результате атаки погиб один человек и еще двое получили ранения.
Всего в этот раз украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет. Также украинскими силами сбиты два ударных БПЛА" Shahed-136/131 " и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.