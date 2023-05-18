Сколько враг будет продолжать атаковать, пока неизвестно.

Этой ночью, 18 мая, Российская Федерация вновь осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Особенностью сегодняшнего обстрела стало то, что враг не использовал ни одной баллистической ракеты. В частности, агрессор не запускал и аэробалистические "Кинжалы", как во время предыдущей атаки.

"Особенность этой атаки то, что не было на этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также те, что летели по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился только крылатыми ракетами. Вот таким образом имеем сегодня такой успешный результат", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

На вопрос о продолжении ночных массированных ракетных атак Игнат ответил, что делать прогнозы неблагодарное дело. По его словам, главное в этой ситуации усиление ПВО Украины, поскольку "ожидать от врага различных неприятных "сюрпризов" можно".

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Массированная атака РФ по Украине 18 мая

Сегодня утром в Киеве и ряде областей прогремели взрывы. Над столицей силы ПВО сбили все вражеские цели, однако обломки упали в трех районах города, вызвав кое-где пожары.

Этим утром враг снова атаковал Хмельницкую область, попав в объект критической инфраструктуры. В то же время над Одессой сбили большинство ракет, но было попадание в объект промышленности. В результате атаки погиб один человек и еще двое получили ранения.

Всего в этот раз украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет. Также украинскими силами сбиты два ударных БПЛА" Shahed-136/131 " и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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