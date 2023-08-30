Спикер ВС ВСУ отмечает, что нынешняя ночная атака на Украину была спланирована заранее.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему даже обломки ракеты могут вызвать взрыв. В эфире телемарафона, говоря о ночной атаке на Украину, он отметил, что во время работы противовоздушной обороны обломки сбитых ракет бывают разными.

"В телеграммах много видео, что мол, какой же это обломок, когда взрыв. Может быть взрыв от обломков. Обломок может быть разным. Обломки могут быть от ракеты, которая разорвалась в воздухе, а может быть ракета, поврежденная зенитной", - сказал Игнат.

Он добавил, что зенитная ракета не обязательно врезается лоб в лоб в крылатую вражескую, а взрывается рядом. "Таким образом, лишая ее дальнейшего движения. И боевая часть именно крылатой ракеты той самой Х-101 будет падать вниз и могут быть последствия", - отметил спикер.

Видео дня

Также на вопрос, сегодняшний ночной обстрел Украины был заранее спланированным, или это было некой импровизацией после событий в Пскове, Игнат заметил, что эти события произошли около полуночи, а атака на Украину – через несколько часов после того.

"Не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это нужна, как минимум, какая-то предполетная подготовка летчиков, на это нужно время для программирования самих ракет", - пояснил он.

Представитель добавил, что также нужно время на определение приоритетных целей. Так что на все это вместе не хватит нескольких часов. "Противник готовил этот удар заранее", - сказал Игнат.

Он также добавил, что сообщалось о различных местах запуска стратегической авиации. "Раньше был преимущественно Каспий. Сейчас уже, второй раз подряд, западнее Энгельса запускают ракеты. Вроде бы с двух сторон", - отметил спикер.

Массированная атака Украины 30 августа - детали

В ночь на 30 августа российские оккупанты совершили массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет.

В Киевской городской военной администрации отметили, что сперва враг применил ударные беспилотники: несколько групп дронов направлялись на столицу с разных направлений. Однако уже вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. В нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков, погибли два человека.

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