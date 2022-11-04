Кроме того, если наладят производство самоходной гаубицы "Богдана", будет и производство боеприпасов к нему.

В Украине в течение нескольких месяцев будет значительно увеличено производство боеприпасов.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге, в частности, речь идет о налаживании производства отечественных боеприпасов он рассказал об обеспеченности украинского оборонного спектра.

"У нас сегодня налажено производство снарядов 152-го, 122-го калибров силами "Укроборонпрома", соответствующими предприятиями, которые входят в эту структуру. В вопросе наращивания объемов есть много составляющих. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы, но обязательства уже есть. Мы испытали их изделия, они работают и будут работать на поле боя", - сказал министр.

Видео дня

Он добавил, что по состоянию на сегодня производство снарядов 155-го калибра (боеприпасы под оружие образца НАТО) в Украине не налаживают, потому что есть надежда, что помощь в виде этих боеприпасов будет поступать от стран-партнеров.

Резников напомнил, что у Украины есть своя самоходная гаубица 155-го калибра, которая называется "Богдана". Она уже прошла первые испытания.

"Поэтому у нас есть прямой диалог с производителями. Если производство "Богданы" будет налажено, будет и производство соответствующих боеприпасов. Но пока еще от наших партнеров нам 155-го калибра достаточно", - отметил он.

Министр добавил, что украинские военные сейчас также работают с системами залпового огня HIMARS, M270 и тому подобное, и партнеры поддерживают Украину в поставке необходимыми к ним боеприпасами.

Война РФ против Украины: новые разработки"Укроборонпрома"

Недавно частично презентовали в "Укроборонпроме" новый украинский дрон. Его уже даже прозвали "летающим хаймарсом". Однако этот дрон нельзя сравнивать с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, отметил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский:

"Shahed – это совсем другой тип оружия. Это орудие террора, которое можно сделать в кустарных условиях. Когда мы с коллегами разбирали, из чего он состоит, – было сначала шоковое состояние: "и вот этим они нас хотят напугать?". А потом понимаем – да, – добавил эксперт. – Shahed является отражением этой "кустарщины", но при этом имеет очень высокую террористическую угрозу. Поэтому сравнивать их даже с нашей потенциальной "Горлицей", и тем более с Akıncı, Kizilelma или Bayraktar TB2 – недопустимо".

27 октября стало известно, что в Украине создали новый беспилотник для глубинной разведки. БПЛА создан специально для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения, такого, как HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: