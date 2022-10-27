В Украине презентовали новый беспилотник "ШАРК", который способен решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании-производителя "Укрспецсистемс".
"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения рф. И менее чем через полгода "ШАРК" уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства", - отметили в компании.
Как пишет Украинская правда, "ШАРК" имеет надежную зашифрованную связь и создан специально для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения, например HIMARS.
Благодаря надежному модулю связи БПЛА может залететь в тыл врага на расстояние до 60 км, а современная система камер позволяет вести наблюдение за объектом на расстоянии до 5 км.
"ШАРК" оборудован камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.
Технические характеристики ШАРК:
✔️ время полета - более 2 часов,
✔️ дальность связи - 60 км,
✔️ практический потолок - 2000 м,
✔️ камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом,
✔️ взлетная масса - 10 кг,
✔️ размах крыльев - 1,91 м,
✔️ время развертывания - 15 минут,
✔️ температура эксплуатации - от -15 С до +50 С,
✔️ метод шифрования - AES256,
✔️ крейсерская скорость - 70-90 км/ч,
✔️ максимальная скорость полета - 150 км/ч,
✔️ скорость сваливания - 60 км/ч,
✔️ способ взлета - катапульта,
✔️ способ посадки - парашют.
Укрспецсистемс - что известно
ООО "Укрспецсистемс" – украинская компания, созданная в 2014 году. Она разрабатывает и производит военные и гражданские комплексы БПЛА, наземные станции управления, полезную нагрузку, компоненты и программное обеспечение.
"Укрспецсистемс" выпускает два класса беспилотников – оперативно-тактического уровня PD-2 и тактический беспилотник "ШАРК".
Другие БПЛА для Украины
Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE стоимостью более 540 млн грн.
Они оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Эти дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов
Беспилотные комплексы PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция и другие.