БПЛА создан специально для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения, такого, как HIMARS.

В Украине презентовали новый беспилотник "ШАРК", который способен решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании-производителя "Укрспецсистемс".

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения рф. И менее чем через полгода "ШАРК" уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства", - отметили в компании.

Как пишет Украинская правда, "ШАРК" имеет надежную зашифрованную связь и создан специально для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения, например HIMARS.

Благодаря надежному модулю связи БПЛА может залететь в тыл врага на расстояние до 60 км, а современная система камер позволяет вести наблюдение за объектом на расстоянии до 5 км.

"ШАРК" оборудован камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Технические характеристики ШАРК:

✔️ время полета - более 2 часов,

✔️ дальность связи - 60 км,

✔️ практический потолок - 2000 м,

✔️ камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом,

✔️ взлетная масса - 10 кг,

✔️ размах крыльев - 1,91 м,

✔️ время развертывания - 15 минут,

✔️ температура эксплуатации - от -15 С до +50 С,

✔️ метод шифрования - AES256,

✔️ крейсерская скорость - 70-90 км/ч,

✔️ максимальная скорость полета - 150 км/ч,

✔️ скорость сваливания - 60 км/ч,

✔️ способ взлета - катапульта,

✔️ способ посадки - парашют.

Укрспецсистемс - что известно

ООО "Укрспецсистемс" – украинская компания, созданная в 2014 году. Она разрабатывает и производит военные и гражданские комплексы БПЛА, наземные станции управления, полезную нагрузку, компоненты и программное обеспечение.

"Укрспецсистемс" выпускает два класса беспилотников – оперативно-тактического уровня PD-2 и тактический беспилотник "ШАРК".

Другие БПЛА для Украины

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE стоимостью более 540 млн грн.

Они оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Эти дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов

Беспилотные комплексы PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция и другие.

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