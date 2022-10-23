Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский напомнил об украинской разработке дронов "Горлица", которая в 2019 году приостановилась.

Новый украинский дрон, который частично презентовали в "Укроборонпроме" и уже даже прозвали "летающим хаймарсом", нельзя сравнивать с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Эксперт напомнил об украинской разработке дронов "Горлица", которая в силу объективных и субъективных причин в 2019 году остановилась.

"Сравнивать их с Shahed было бы просто неправильно, потому, что у них разный принцип действия. "Горлица" – это не "камикадзе", это дрон, который мог на большое расстояние доставлять определенное количество боеприпасов, такой усовершенствованный "брат" Bayraktar, с более дальним радиусом действия. Какую массу боеприпасов он может нести – мало известно, поскольку работы не были закончены", – заявил Грабский.

"Shahed – это совершенно другой тип оружия. Это орудие террора, которое можно сделать в кустарных условиях. Когда мы с коллегами разбирали, из чего он состоит, – было сначала шоковое состояние: "И вот этим они нас хотят напугать?". А потом понимаем – да, – добавил эксперт. – Shahed является отображением этой "кустарщины", но при этом обладает очень высокой террористической угрозой. Поэтому сравнивать их даже с нашей потенциальной "Горлицей", и тем более с Akıncı, Kizilelma или Bayraktar TB2 – недопустимо".

По мнению Грабского, Украине необходимо рассмаривать вопрос уничтожения мест, где Shahed производятся, хранятся: "И вот для этого нам нужны будут уже дроны нового поколения".

Новые украинские дроны: что известно

В Украине анонсировали производство украинских дронов, которые в перспективе смогут долетать до Москвы.

По словам военного эксперта Юрия Федорова, эти дроны булут "более мощные и более серьезные":

"Я видел информацию, что в Украине строится завод совместно с турецкой фирмой, которая производит знаменитые Bayraktar… Вполне возможно, что эти более серьезные дроны смогут долететь и до Москвы".