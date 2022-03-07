Группы добровольцев, которые решили воевать против оккупантов, возглавляет блогер и бывший боец спецназа ЮК Ли Гын.

7 марта стало известно о прибытии в Украину группы добровольцев (бывших бойцов спецназа) из Кореи для защиты украинского народа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Последний Блокпост".

Известно, что группы добровольцев, которые решили воевать против оккупантов, возглавляет блогер и бывший боец спецназа ЮК Ли Гын.

Сеул уже пригрозил ему и его товарищам лишением гражданства в случае возвращения из Украины.

Отметим, Резников заявил, что россияне сосредоточивают силы для новых атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Напомним, нардеп ОПЗЖ Бойко отказался говорить "Путин - ху*ло" по требованию тероборони.

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