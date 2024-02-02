Поскольку дело переходит к этапу рассмотрения по существу, приказ суда о временных мерах от 16 марта 2022 года остается в силе.

Приказ Международного суда Организации Объединенных Наций относительно обязательства Российской Федерации прекратить все боевые действия в Украине сохраняет силу.

Об этом сообщил глава украинской делегации и агент Украины, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич в социальной сети Facebook.

Кориневич отметил, что сегодня Международный Суд ООН принял решение, имеющее юрисдикцию по существу слушать дело по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него (Украина против Российской Федерации).

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"В частности, на стадии рассмотрения дела по существу будет слушаться вопрос о том, что Украина не совершала геноцид в Донецкой и Луганской областях, обвинение в котором Российская Федерация использует как основание для своего полномасштабного вторжения", - сообщил Кориневич.

Также, как уточнил агент Украины на суде, поскольку дело переходит к этапу рассмотрения по сути, приказ суда о временных мерах от 16 марта 2022 года остается в силе.

"Соответственно, Россия остается обязанной прекратить все военные действия на территории Украины, которые она начала 24 февраля 2022. каждый Новый день российской войны нарушает приказ Международного суда", - подчеркнул Кориневич.

Решение Международного суда ООН - детали

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2022 года Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд ООН.

Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

При этом, 16 марта 2022 года Международный суд ООН издал приказ, которым обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

Сегодня, 2 февраля 2024 года, Международный Суд ООН признал, имеющей юрисдикцию для запроса "вынести решение и заявить, что нет достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида с нарушением Конвенции о геноциде в Донецкой и Луганской областях".

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