В реестр уже вошли 12 человек. Среди них – уже бывший нардеп Илья Кива.

Движение Честно запустило реестр госпредателей, в котором будет собрана информация о представителях власти, ставших коллаборантами.

В заявлении опубликованном на официальном сайте организации говорится, что соответствующее клеймо будет присваиваться политикам, которые сделали заявления в пользу оккупантов, проводили пророссийскую пропаганду, участвовали в организации псевдореферендума, формировали подконтрольные РФ "органы власти".

В реестр уже вошли 12 человек. Среди них:

уже бывший нардеп Илья Кива от ОПЗЖ;

депутат Мелитопольского горсовета Галина Данильченко из Оппозиционного блока;

мэр Купянска Геннадий Мацегора;

один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, экснардеп Евгений Балицкий.

И другие – как давно знакомые, так и новые имена.

Всех госпредателей движение Честно, которое уже более 10 лет разрабатывает критерии добропорядочности для украинских политиков, будет маркировать в базе "Политхаб".

"Сейчас в базу будем добавлять новые профили политиков, над которыми работает наша команда. Мы уже получили около сотни писем и проверяем информацию. – отмечает лидер движения Честно Вита Думанская. – Но стоит отметить, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки. Выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, кого раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение. Чего только стоят истории о мэра Мелитополя Ивана Федорова и мэра скадовска Александра Яковлева. Мэры городов и депутаты на востоке, юге и в центральных регионах Украины противодействуют агрессии оккупантов и делают все возможное, чтобы помочь жителям городов и Вооруженным силам Украины".

В то же время Думанская призвала всех, кто знает о сотрудничестве чиновников с оккупантами, писать на почту info@chesno.org или страницу Facebook.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бывшего нардепа Киву заочно арестовали в Украине по подозрению в государственной измене.

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